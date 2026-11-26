Zbog prevrtanja teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Banja Luka–Prijedor, u mjestu Podkozarje. U toku je policijski uviđaj, a vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac u neposrednoj blizini mjesta nezgode.

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim kolovozima uz kišu, dok je mjestimično prisutna i magla, posebno na području Bihaća (Ripač–Vrtoče) i Livna. Na pojedinim dionicama, naročito preko Makljena (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje), Rostova (Bugojno-Novi Travnik) i Kotor Varoš-Kneževo skrećemo pažnju na osipanje kamenog materijala na kolovoz.

Vozačima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na putu, kao i povećan oprez zbog mogućih odrona i pješaka koji se kreću trotoarima i uz ivicu kolovoza.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A-1 Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno. Na dionici Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a ispred tunela 1.Mart na dionici Zenica jug-Kakanj saobraća se voznom trakom.

Na magistralnoj cesti Srbljani-Bosanska Krupa, zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 20 tona. Na istoj dionici, na lokaciji mosta preko rijeke Une (u blizini lokaliteta Crno Jezero) vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljene semafore.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Na dionici magistralne ceste M-1.8 Lončari-Pelagićevo za vrijeme radova na izgradnji kružne raskrsnice, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se i na magistralnim cestama: Šićki Brod-Husino, Turbe-Nević Polje, Široki Brijeg-Mostar (Knešpolje), Stup-Jošanica, Bihać-Ripač, Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Čevljanovići-Nišići i Tasovčići-Stolac.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je zbog oštećenja bio privremeno zatvoren. Na ovom graničnom prelazu dozvoljen je međunarodni saobraćaj za: putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila. Promet komercijalne robe nije dozvoljen.