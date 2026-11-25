Bosna i Hercegovina danas obilježava 25. novembar, Dan državnosti, a tim povodom je neradni dan u Federaciji BiH, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Prema Zakonu o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine, na ovaj praznik ne rade državni organi, preduzeća i druga pravna lica, osim u zakonom predviđenim slučajevima.

Praznik se obilježava isključivo na dan na koji pada i ne prenosi se na naredni radni dan. Redovan režim rada institucija nastavlja se u četvrtak, 26. novembra.

Na današnji dan prije 83 godine, u Mrkonjić Gradu održano je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH).

Odlukama donesenim 25. novembra 1943. godine obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine, potvrđena njena historijska cjelovitost i ravnopravnost njenih naroda.

Dan državnosti BiH danas se obilježava svečanim sjednicama, polaganjem cvijeća na spomen-obilježjima, kulturnim manifestacijama i drugim prigodnim programima.

Dan državnosti danas će biti svečano obilježen i u Srebreniku. Program počinje u 10:00 sati polaganjem cvijeća na centralnom spomen-obilježju u centru grada i spomen kosturnicu, a u 10:30 u Domu kulture počinje svečana akademija.

Svima građanima Bosne i Hercegovine u zemlji i dijaspori čestitamo Dan državnosti!