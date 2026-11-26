U organizaciji Udruženja žena „Srebrenke“, danas je u Srebreniku održana tradicionalna „Halvalijada“, manifestacija posvećena očuvanju i promociji bosanske kulinarske tradicije, s posebnim akcentom na halvu, nezaobilaznu bosansku poslasticu čiji se recept prenosi s koljena na koljeno.

Manifestacija je okupila oko 30 udruženja žena s područja sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, a protekla je u znaku druženja, pjesme, igre i degustacije tradicionalnih bosanskih specijaliteta.

Pokrovitelji manifestacije su Gradska uprava Srebrenik i gradonačelnik Adnan Bjelić, koji je manifestaciju i svečano otvorio.