Civilna zaštita Tuzla: Izdato upozorenje za građane

Služba civilne zaštite Grada Tuzle izdala je upozorenje za građane na povećan rizik od posljedica naglog topljenja snijega, usljed najavljenog zatopljenja.

Kako navode, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH očekuje se porast temperatura zraka, što može dovesti do intenzivnog topljenja snijega, rasta vodostaja rijeka i potoka te mogućnosti lokalnih poplava. Upozoravaju i na povećan rizik od klizišta i odrona na ugroženim i ranije evidentiranim područjima, zbog zasićenosti tla vodom.

Građanima se preporučuje da prate zvanična obavještenja nadležnih službi, poduzmu mjere zaštite imovine, posebno objekata u blizini vodotoka, te da, gdje je moguće, očiste odvodne kanale, šahtove i prilaze objektima. Savjetuje se i izbjegavanje kretanja u blizini nestabilnih padina i područja sklonih klizištima.

U slučaju uočavanja izlijevanja vode, odrona ili drugih opasnosti, građani se pozivaju da odmah obavijeste nadležne službe. Iz Civilne zaštite navode da u saradnji s drugim službama prate stanje na terenu, te pozivaju na oprez i saradnju.

U slučaju opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, građani mogu pozvati Operativni centar civilne zaštite na broj 121, policiju na 122, vatrogasce na 123 i Službu hitne medicinske pomoći na 124.