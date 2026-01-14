Četvrtak, 15 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Civilna zaštita Tuzla: Izdato upozorenje za građane

By admin
0
247

Služba civilne zaštite Grada Tuzle izdala je upozorenje za građane na povećan rizik od posljedica naglog topljenja snijega, usljed najavljenog zatopljenja.

Kako navode, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH očekuje se porast temperatura zraka, što može dovesti do intenzivnog topljenja snijega, rasta vodostaja rijeka i potoka te mogućnosti lokalnih poplava. Upozoravaju i na povećan rizik od klizišta i odrona na ugroženim i ranije evidentiranim područjima, zbog zasićenosti tla vodom.

Građanima se preporučuje da prate zvanična obavještenja nadležnih službi, poduzmu mjere zaštite imovine, posebno objekata u blizini vodotoka, te da, gdje je moguće, očiste odvodne kanale, šahtove i prilaze objektima. Savjetuje se i izbjegavanje kretanja u blizini nestabilnih padina i područja sklonih klizištima.

U slučaju uočavanja izlijevanja vode, odrona ili drugih opasnosti, građani se pozivaju da odmah obavijeste nadležne službe. Iz Civilne zaštite navode da u saradnji s drugim službama prate stanje na terenu, te pozivaju na oprez i saradnju.

U slučaju opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, građani mogu pozvati Operativni centar civilne zaštite na broj 121, policiju na 122, vatrogasce na 123 i Službu hitne medicinske pomoći na 124.

Prethodni članak
Ruski lijek “Rakurs 223Ra”za kontrolu koštanih metastaza već dostupan pacijentima
Naredni članak
U Srebreniku održana promocija knjige “Sehara uspomena”
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a