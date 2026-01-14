Četvrtak, 15 Januara, 2026
VIJESTI

Ruski lijek “Rakurs 223Ra”za kontrolu koštanih metastaza već dostupan pacijentima

Ruski lijek “Rakurs 223Ra” za liječenje raka već se pojavio u bolnicama, saopštila je danas (14.januara) ruska Federalna medicinsko-biološka agencija.

Kako je navedeno lijek je već registrovan i odobren za upotrebu u kliničkoj onkologiji, a prva serija je isporučena medicinskim ustanovama, prenose RIA novosti.

Lijek je razvijen u Dimitrovgradu i baziran je na radionuklidu radiju-223 koji se prvenstveno koristi za kontrolu metastaza na kostima, prenosi B92.

Navodi se da njegovo zračenje utiče na metastaze tako što smanjuje bol kod pacijenata.

