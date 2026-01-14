Četvrtak, 15 Januara, 2026
U Srebreniku održana promocija knjige “Sehara uspomena”

U organizaciji Udruženja žena „DIVA“ i JU Centra za kulturu i informisanje,u Plavoj sali ove ustanove večeras je upriličena promocija knjige „Sehara uspomena“,autora Sabihe i Bilala Dacića.

Ovo djelo predstavlja spoj tradicije i savremenog pristupa gastronomiji, donoseći recepte koji svjedoče o bogatstvu balkanske kuhinje i porodičnom naslijeđu koje se prenosi s koljena na koljeno. Knjiga na poseban način čuva duh prošlih vremena, istovremeno nudeći nova čitanja i interpretacije tradicionalnih jela.

Osim autorice Sabihe Dacić, o ovoj zanimljivoj knjizi govorio je još i prof.dr. Midhat Jašić, a kroz ovu knjigu mogu se upoznati stari običaji, posuđe iz kojih se jelo i cijeli ambijent jednog vremena i kulture življenja.

“Sehara uspomena” je sigurno više od obične knjige – to je putovanje kroz bogate kulturne i kulinarske tradicije Balkana. Svaki recept priča priču, povezujući vas sa srcem i dušom ove živopisne regije kroz njezina najomiljenija jela.

Civilna zaštita Tuzla: Izdato upozorenje za građane
Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

