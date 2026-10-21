Danas izražena južina, sutra na planinama iznad 1500 mnv očekuje se snijeg

Kiša polako pristiže sa juga i zapada. U nastavku dana i sutra padavine povremeno u svim krajevima naročito u Hercegovini i jugozapadu Bosne uz nerijetko obilnije količine. U ostatku zemlje količinski manje kiše, najmanje na istoku i sjeveroistoku uz većinom simbolične količine.

BHMETEO.ba informiše da je U Hercegovini i na jugozapadu Bosne lokalno moguće i nevrijeme praćeno grmljavinom i većom količinom kiše u kratko vrijeme, prvenstveno orografski po južnim obroncima visokih planina(Čvrsnica, Prenj..).

Danas izražena južina, u brdsko-planinskim područjima umjeren do jak, na jugu i lokalno olujan jugo. Sutra u skretanju na sjeverac. Nakon današnje toplote uzrokovane jačim južnim strujanjima, sutra(21.10.) prodor hladne fronte uz osjetniji pad temperatura u svim krajevima. Na planinama iznad 1500mnv očekuje se i malo snijega, informiše BHMETEO.ba.

Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je upozorenje za 21. i 22. oktobar o mogućnostima lokalnog izlijevanja manjih vodotoka iz korita i pojava bujica, a koje se mogu očekivati na slijevu rijeke Neretve i na području slijeva TMT (Tihaljina – Mlade – Trebižat), zbog najaveljnih obilnih padavina