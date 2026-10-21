UKC Tuzla obilježava 30. godišnjicu partnerstva sa Buffalo General Hospital, USA

U povodu obilježavanja 30 godina partnerstva između Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Buffalo General Hospital, u srijedu, 21. oktobra 2026. godine, u hotelu Mellain Tuzla, održat će se Svečana akademija.

Direktor i menadžment Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla žele obilježiti tri decenije od formalnog uspostavljanja partnerstva koje je inicirano tokom ratnih devedesetih, kada je ratni hirurg i profesor Jacob Bergsland počeo volontirati u UKC Tuzla, a zvanični sporazum formaliziran je 21. oktobra 1996. godine u Bijeloj kući uz podršku tadašnje prve dame SAD-a Hillary Rodham Clinton.

Uz podršku američkih partnera i institucija, ova saradnja je podstakla profesionalnu razmjenu, edukaciju i unapređenje zdravstvenih usluga, ujedno uspostavljajući trajne veze prijateljstva između naših institucija i naroda.

Direktor UKC Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić upriličio je prijem za prof. dr. Jacoba Bergslanda povodom obilježavanja tri decenije ovog partnerstva, te tom prilikom je dogovorena organizacija svečane akademije koja bi okupila ugledne goste i bivše učesnike iz Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom održavanja svečane akademije planirano je da se predstave dostignuća i trajno naslijeđe ovog izuzetnog partnerstva i prijateljstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.