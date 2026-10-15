Veliki borilački spektakl vraća se u Tuzlu: Oproštajni meč Mesuda Selimovića 25. decembra u Mejdanu

Nakon višegodišnje pauze, u Tuzlu se vraća jedna od najpoznatijih bosanskohercegovačkih borilačkih manifestacija – „Noć šampiona“. Sedmo izdanje ovog spektakla, pod nazivom „The Last Dance – Night of Champions VII“, bit će održano 25. decembra 2026. godine u SKPC Mejdan, s početkom u 21 sat.

Centralni događaj večeri bit će oproštajni meč proslavljenog bosanskohercegovačkog kikboksera Mesuda Selimovića, koji će posljednji put u profesionalnoj karijeri ući u ring pred domaćom publikom. Njegov protivnik bit će nizozemski borac Kevin van Heeckeren, također poznat po nastupima u prestižnoj svjetskoj kikboks organizaciji GLORY.

Manifestaciju organizuje Klub borilačkih vještina „Flek Tom-Cat“ iz Tuzle, uz podršku Kickboxing saveza Bosne i Hercegovine, s namjerom da oživi tradiciju velikih borilačkih događaja koji su svojevremeno punili dvorane širom Bosne i Hercegovine.

Oproštaj Mesuda Selimovića nakon više od 150 borbi

Mesud Selimović, poznat i pod nadimkom „Bosnian Soldier“, iza sebe ima bogatu amatersku i profesionalnu karijeru, tokom koje je ostvario zapažene rezultate na evropskoj i svjetskoj sceni.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima srebrna medalja sa Svjetskih igara 2017. godine u poljskom Wroclawu, gdje je u disciplini K1 do 86 kilograma stigao do finala. Na evropskim prvenstvima osvajao je bronzane medalje u Bilbau 2014. i Antaliji 2022. godine.

Selimović je i višestruki prvak Bosne i Hercegovine, viceprvak Balkana te pobjednik prestižnog „Turnira osmorice“, na kojem je 2012. godine osvojio titulu „Kralj ringa“ nakon tri pobjede u jednoj večeri.

Tokom karijere ostvario je više od 150 nastupa, uključujući borbe u organizaciji GLORY, gdje je bilježio pobjede na velikim međunarodnim priredbama, među kojima je i GLORY Collision 9 u Rotterdamu.

Osim sportskih uspjeha, Selimović je i oficir Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Njegov životni i sportski put, od Srebrenice do najvećih svjetskih borilačkih pozornica, bit će simbolično zaokružen upravo u tuzlanskom Mejdanu.