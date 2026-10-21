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Cijene u FBiH više za 5,7 posto, što predstavlja godišnju inflaciju

By admin
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Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru ove godine u prosjeku su porasle za 1,4 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U septembru ove u odnosu na septembar 2025. godine, cijene su porasle za 5,7 posto, što predstavlja godišnju inflaciju.

Na mjesečnom nivou cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz za 3,8 posto, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 3,2 posto, Obrazovanje za 2,9 posto, Ostala dobra i usluge za 1,0 posto, Hrana i bezalkoholna pića za 0,6 , Zdravstvo za 0,3 posto, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće i Rekreacija i kultura za po 0,2 posto i Odjeća i obuća i Restorani i hoteli za po 0,1 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Cijene su pale u odjeljku Komunikacije za 0,1 posto, a u odjeljku Alkoholna pića i duhan, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.

U periodu januar-septembar 2026. godine potrošačke cijene u prosjeku porasle su 4,6 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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