FBiH mijenja pravila za prodaju zlata i srebra: Šta čeka trgovce i kupce?

FBiH predlaže nova pravila za prodaju zlata i srebra, kontrolu kvaliteta nakita i obaveze trgovaca. Primjena zakona planirana je od 2028. godine.

Vlada Federacije BiH utvrdila je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predmetima od plemenitih metala, kojim se jača zaštita kupaca, olakšava poslovanje proizvođačima i trgovcima te unapređuje kontrola tržišta zlata, srebra, platine i paladija.

Za građane to znači veću sigurnost prilikom kupovine i pouzdaniju provjeru kvaliteta proizvoda.

Cilj je da kupci imaju povjerenje u oznake na nakitu i drugim predmetima od plemenitih metala, odnosno da njihova stvarna čistoća odgovara onome što je navedeno na proizvodu. Boljim nadzorom prodaje smanjuje se prostor za nepravilnosti i nelegalnu trgovinu.

Postojeći sistem ispitivanja i označavanja plemenitih metala oslanja se na kapacitete Zavoda za mjeriteljstvo Federacije BiH, što ograničava dostupnost usluga proizvođačima i trgovcima.

Zato se predloženim izmjenama omogućava da ove poslove obavljaju i ovlaštene laboratorije, čime se stvaraju uslovi za brže postupke, manje čekanja i niže troškove.

Istovremeno, dobavljači će biti obavezni da u roku od deset dana nakon prodaje dostave izvještaj Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, što će omogućiti bolje praćenje prometa, lakše otkrivanje nepravilnosti i efikasnije sprečavanje nelegalne trgovine.

Ove promjene ujedno približavaju Bosnu i Hercegovinu međunarodnim pravilima o transparentnom poslovanju i razmjeni poreznih informacija.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izrazio je želju da građani imaju više sigurnosti i povjerenja u kvalitet proizvoda koje kupuju, a da proizvođači i trgovci posluju jednostavnije i uz manje troškove.

“Istovremeno, unapređujemo nadzor nad tržištem kako bismo zaštitili kupce i osigurali jednake uslove za sve koji posluju u skladu s pravilima. Naš cilj je uređenije tržište koje pruža veću sigurnost građanima i bolje uslove domaćim privrednicima”, poručio je ministar Lakić.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona bit će upućen u parlamentarnu proceduru, a njegova primjena predviđena je od 1. januara 2028. godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209345/fbih-mijenja-pravila-za-prodaju-zlata-i-srebra-sta-ceka-trgovce-i-kupce