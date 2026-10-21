Vlada FBiH: Hoće li za oboljele od Duchenneove mišićne distrofije biti obezbijeđena terapija?

Vlada Federacije BiH juče je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, razmatrala Informaciju o aktivnostima u vezi sa omogućavanjem terapije lijekom Givinostat za oboljele od Duchenneove mišićne distrofije. Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom finansija i Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH organizira zajednički sastanak kako bi se pronašao način za osiguranje sredstava za finansiranje ove terapije.

Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine je ranije dostavio Federalnom ministarstvu zdravstva na daljnje postupanje u okviru nadležnosti zahtjev Udruženja oboljelih od mišićne distrofije Duchenne, koji se odnosi na poduzimanje aktivnosti radi omogućavanja dostupnosti lijeka Givinostat pacijentima oboljelim od Duchenneove mišićne distrofije u Federaciji BiH.

U Informaciji je istaknuto da se Federalno ministarstvo zdravstva, postupajući po dostavljenom aktu premijera, obratilo Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH radi pribavljanja podataka o liječenju oboljelih, procijenjenom broju pacijenata, troškovima terapije i mogućnostima njenog finansiranja iz sredstava federalnog fonda solidarnosti.

Prema trenutno dostupnim podacima o broju pacijenata, procijenjeno je da je okvirni godišnji trošak liječenja oko 15.000.000 KM s PDV-om

Vlada Federacije BiH potvrdila je opredjeljenje za iznalaženje održivog rješenja, ističući da je primarni cilj da se oboljeloj djeci osigura sigurno i dugoročno liječenje.