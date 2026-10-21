U organizaciji zajednice kulture “Preporod”, Gradsko društvo Srebrenik, sinoć je održan 18. Festival saza i sevdaha “Dr. Hašim Muharemović”.

Festival je održan u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku , uz dobru posjetu i kvalitetan program.

U programu se predstavilo 12 učesnika koji baštine izvodjenje tradicionalne sevdalinke uz saz.Nakon što su uživali uz zvuke saza,svi posjetioci su mogli probati i domaće poslastice koje su pripremila Udruženja žena Diva i Srebrenke.

Ova tradicionalna manifestacija ima za cilj promociju saza kao neprevaziđenog muzičkog instrumenta u interpretaciji bh sevdalinke, ali i afirmacije sevdalinke te tradicionalne muzičke forme kao značajnog kulturnog nasljeđa BiH.

Srebrenik ima posebnu privilegiju i čast što je u ovom gradu rođen i svoj životni vijek u njemu proveo jedan od najvećih interpretatora sevdalinke uz saz dr. Hašim Muharemović, a ovaj festival očuva sjećanje na ovog velikog muzičkog umjetnika