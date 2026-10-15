Žena iz BiH umiješana u prevaru sa socijalnim primanjima u Austriji

Policijska stanica u Mistelbahu razotkrila je višegodišnju prevaru sa socijalnim davanjima.

Troje osumnjičenih, među kojima i 38-godišnja žena iz Bosne i Hercegovine, navodno je još od 2008. godine obmanjivalo državne organe pomoću falsifikovanih isprava i nezakonito primalo socijalnu pomoć.

Kako se navodi u saopštenju, još u junu 2026. godine istražitelji su identifikovali troje osumnjičenih: 38-godišnju državljanku Bosne i Hercegovine, 38-godišnjeg državljanina Hrvatske, kao i 39-godišnjeg muškarca iz okruga Holabrun.

Lažna dokumenta predavana više institucija

Osumnjičeni se terete da su falsifikovali posebno zaštićene službene isprave i da su ih namjenski podnosili različitim austrijskim institucijama, među kojima su matični ured, okružna uprava i Služba za zapošljavanje Austrije (AMS).

Prema navodima istrage, glavna osumnjičena, 38-godišnja žena, i njen saučesnik su još od 2008. godine na osnovu falsifikovanih dokumenata nezakonito ostvarivali različita socijalna davanja za sebe i svoju djecu.

Šteta od 63.000 eura

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, ukupna nastala šteta iznosi gotovo 63.300 eura. Tokom saslušanja troje osumnjičenih nije priznalo krivicu. Policija je protiv njih podnijela krivičnu prijavu Tužilaštvu u Kornojburgu, pišu Nezavisne novine.