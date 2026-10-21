Vlada Federacije BiH nije razriješila ministra Mijatovića, donesene su proceduralne odluke za nesmetan rad Ministarstva

Povodom određenih medijskih interpretacija u vezi sa statusom dopremijera i federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića, a radi tačnog i objektivnog informisanja javnosti, u saopštenju Vlade FBiH se ističe da nisu tačni navodi da je Vlada Federacije BiH „razriješila“ ministra.

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici postupila isključivo s ciljem poštivanja pravosudnih odluka o privremenoj suspenziji, te radi osiguranja potpunog kontinuiteta rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Vlada nije razriješila ministra i dopremijera Mijatovića, nego je donijela neophodne proceduralne i tehničke odluke kojima je definisano ovlaštenje za potpisivanje akata iz nadležnosti Ministarstva, kako zbog nastale situacije ne bi došlo do zastoja u radu resora, isplati podsticaja i realizaciji prava privrednika i obrtnika u Federaciji BiH.

Radi se o propisanoj proceduri koja se primjenjuje u ovakvim okolnostima kako rad resornog ministarstva ni u jednom trenutku ne bi bio blokiran.

Vlada Federacije BiH nastavlja raditi u punom kapacitetu, uz dosljedno poštivanje nezavisnosti pravosuđa, sudskih odluka i pretpostavke nevinosti.