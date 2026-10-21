Srebrenik predstavljen na međunarodnom poslovnom skupu Ravenni

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić boravio je u radnoj posjeti u italijanskom gradu Ravenni gdje su ostvareni smo važni kontakti i dogovoreni konkretni koraci za povezivanje naših privrednika s italijanskim kompanijama.

Srebrenik je bio jedina lokalna zajednica iz BiH koja je učestvovala na ovom međunarodnom poslovnom skupu.

-“Na inicijativu generalne konzulice Bosne i Hercegovine u Milanu Arijane Džogović, koja nas je povezala s italijanskim privrednim institucijama, imali smo priliku predstaviti privredne i investicijske potencijale Srebrenika, ali i nekoliko naših kompanija zainteresovanih za saradnju s italijanskim partnerima.

U razgovorima s rukovodstvom Privredne komore dogovorili smo da u narednim mjesecima u Srebreniku organizujemo direktne B2B susrete domaćih i italijanskih privrednika. Pozvat ćemo sve zainteresovane kompanije iz Srebrenika i okruženja koje žele uspostaviti poslovnu saradnju i otvoriti mogućnosti za plasman svojih proizvoda na italijansko tržište.

Također, dogovorili smo saradnju na pripremi zajedničkih projekata i apliciranju na javne pozive Evropske unije.

Posebno nam je važan transfer znanja, savremenih tehnologija i primjena naprednih rješenja u našoj privredi. Želimo učiti od uspješnih evropskih partnera, unaprijediti konkurentnost domaćih kompanija i stvarati uslove za nove investicije i radna mjesta.

Zahvaljujem generalnoj konzulici Arijani Džogović na inicijativi, angažmanu i podršci, kao i našim domaćinima Matteu Leoniju i Marini Vicini, koje smo pozvali da posjete Srebrenik.

Naš cilj je jasan – međunarodnu saradnju pretvarati u konkretne prilike za naše privrednike, nove poslove, investicije i razvoj Srebrenika”, naveo je gradonačelnik Bjelić.