Danas kiša, na planinama slab snijeg, evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Na vrhovima planina je zabilježen slab snijeg.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na vrhovima planina sa slabim snijegom. Poslije podne padavine uglavnom slabe i prestaju, uz djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana i tokom noći vjetar u skretanju na južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 6 do do 12, na jugu zemlje do 14 °C.

U subotu 14.02.2026., umjereno do pretežno oblačno. Prije podne kiša se očekuje u Hercegovini, a poslije podne i tokom noći širom zemlje. Na vrhovima planina sa slabim snijegom. Intenzivnije padavina u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 14 °C.

U nedjelju 15.02.2026., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Prema kraju dana i tokom noći padavina slabe i prestaju, uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 °C.

U ponedjeljak 16.02.2026., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C.

U utorak 17.02.2026., pretežno oblačno vrijeme. Na sjeveru Bosne očekuje se kiša ili susnježica, u Hercegovini povremeno slaba kiša, a u ostatku Bosne snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, u ostatku zemlje slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 10 °C.