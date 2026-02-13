Servisne informacije: TK bogatiji za devet beba

POLICIJA – U orotekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda, a evidentirano je i 1 krivično djelo.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljenao su 64 pregleda i 3 terenske intervencije, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas u Srebreniku očekujte oblačno vrijeme sa pljuskovima u jutarnjim satima. Najviša temperatura će biti oko 11 stepeni, a najniža tokom noći oko 2 stepena. Vjetar će biti slab do umjeren. Za jutro i ranu prijepodne obavezno ponesite kišobran ili kaput otporan na kišu, jer su pljuskovi najizraženiji između 6 i 9 sati.