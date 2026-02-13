Održan sastanak Radne grupe za implementaciju projekta „Usporedi cijene“

Federalno ministarstvo trgovine organizovalo je sastanak Radne grupe za implementaciju projekta „Usporedi cijene“, ključnog digitalnog alata usmjerenog na jačanje transparentnosti tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz ovog ministarstva.

Sastanku su, osim predstavnika Ministarstva i IT stručnjaka angažovanih na izradi aplikacije, prisustvovali i članovi Udruženja poslodavaca – trgovinske grupacije, čime je potvrđena partnerska saradnja institucija i poslovne zajednice u realizaciji ovog projekta.

Projekt „Usporedi cijene“ zamišljen je kao tržišni alat koji građanima omogućava da putem jednostavne web i mobilne aplikacije (Android i iOS) dobiju jasne, tačne i uporedive informacije o cijenama prehrambenih i higijenskih proizvoda u maloprodajnim objektima širom Federacije BiH.

– Cilj projekta je osigurati transparentno i konkurentno tržište, u kojem su informacije dostupne svima pod jednakim uslovima – rekao je federalni ministar trgovine Amir Hasičević.

Dodao je da građani imaju pravo na precizne i uporedive informacije o cijenama, te da je transparentnost temelj fer tržišne utakmice.

– Transparentnost potvrđuje snagu i integritet tržišta. U Federaciji BiH vrijede jasna pravila i nema prostora za netransparentne prakse. Projekt ‘Usporedi cijene’ predstavlja važan korak ka modernom, digitalnom i odgovornom tržištu – istaknuo je tokom sastanka, navode iz Ministarstva.

Digitalni sistem obuhvata korisničku platformu za građane, poseban sistem za maloprodajne objekte, kao i administrativni panel za upravljanje podacima. Odgovarajućim pravilnikom bit će precizno definirane administrativne i tehničke pojedinosti, kao i obaveze trgovaca u vezi s dostavom i ažuriranjem podataka o cijenama.

Na sastanku su usaglašeni tehnički i operativni koraci za pokretanje pilot faze projekta, uključujući model dostave i redovnog ažuriranja podataka, te jasnu podjelu odgovornosti svih uključenih aktera, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.