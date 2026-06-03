Danas nestabilne vremenske prilike, na snazi upozorenje

Danas, (03.06.) izrazito nestabilne vremenske prilike uz prolazno kišu i pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Lokalno se očekuje i izraženije grmljavinsko nevrijeme sa ledom, većom količinom padavina u kratko vrijeme i prolazno pojačanim vjetrom. Najviše padavina u dijelovima sjeverozapadne, zapadne i jugozapadne Bosne, dok je rizik za pojavu nevremena prisutan i u ostatku zemlje prvenstveno u Hercegovini te sjevernom i sjeveroistočnom pojasu Bosne. Najmanje padavina na istoku i jugoistoku zemlje.

Padavine u jutarnjim satima zahvataju najprije Krajinu odakle će se u toku dana širiti prema ostatku zemlje. Uz padavine nešto osjetniji pad temperatura.

U četvrtak(04.06.) stabilnije i sunčanije vremenske prilike. Nešto više oblačnosti i to uglavnom u prvom dijelu dana na istoku, centralnim i južnim područjima zemlje gdje još rijeđe može pasti malo kiše. Toplije uz ugodne ranoljetne temperature od 24 do 28°C, na jugu do 30°C.

Petak(05.06.) topao i vruć uz postepen porast naoblake u drugom dijelu dana. Prodorom hladne fronte sa sjeverozapada, u drugom dijelu dana i navece destabilizacija atmosfere uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom koji su po trenutnim prognozama najvise izgledni u sjeverozapadnim, sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne gdje lokalno može biti i nevremena.

Vikend(06./07.) prijatno toplo uz svježija jutra i noći. Po trenutnim prognozama Izmjena sunčanih i oblačnih intervala uz lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom.

Za cijelu BiH na snazi je upozorenje zbog očekivanih vremenskih prilika, tako i za regiju Tuzla u periodu 03.6.2026. od: 12:00 do: 23:59.

Akumulirana količina padavina između 20 i 40 litara po metru kvadratnom.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

od: 12:00 do: 18:00

Moguća grmljavina.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.