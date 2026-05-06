Iza vrata Amora Studija: Priča o radu i hrabrosti osobe sa invaliditetom

Ajla Lupić iz Sarajeva, osoba sa 100 posto invaliditetom, uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom pokrenula je vlastiti kozmetički salon, Amora Studio. Kroz ovaj projekat, Ajla je svoju ljubav prema uljepšavanju pretvorila u posao, osigurala sebi radno mjesto i napravila važan korak ka većoj profesionalnoj i ličnoj samostalnosti.

Ajla je od ranije imala interesovanje za kozmetiku i želju da radi u oblasti koja joj pruža prostor za kreativnost, kontakt s ljudima i stalno učenje. Ipak, kao i kod mnogih koji žele pokrenuti vlastiti posao, najveći izazov bio je obezbijediti početne uslove – prostor, opremu i sigurnu osnovu za rad.

„Ovaj salon je omogućio Fond“, kaže Ajla Lupić, ističući da joj je podrška bila ključna u trenutku kada je odlučila napraviti važan životni i profesionalni korak.

Ajla je uspjela opremiti salon i započeti posao koji joj danas donosi veću sigurnost, samostalnost i osjećaj da vlastitim radom gradi budućnost.

Izazovi, hrabrost i novi početak

Put do samostalnog rada nije bio jednostavan. Ajla otvoreno govori da je bilo trenutaka nesigurnosti, preispitivanja i straha od toga da li će uspjeti. Pokretanje biznisa zahtijeva odgovornost, istrajnost i svakodnevno ulaganje, a za osobe sa invaliditetom prepreke često mogu biti i veće.

„Bilo je trenutaka kada sam se pitala da li ja to mogu“, prisjeća se Ajla.

Ipak, odlučila je nastaviti. Uz podršku koju je dobila, ali i vlastitu upornost, uspjela je prevazići početne sumnje i izgraditi prostor u kojem danas radi sa klijenticama, razvija svoje vještine i jača poslovno iskustvo.

Za Ajlu, Amora Studio je mjesto u kojem se svakodnevno potvrđuje njena odluka da ne odustane od svojih ciljeva. Salon joj je donio novu odgovornost, ali i osjećaj ispunjenosti, jer radi ono što voli i istovremeno gradi vlastitu ekonomsku nezavisnost.

„Ovo je za mene bio novi početak“, poručuje Ajla.

Primjer podrške koja ima stvaran rezultat

Ajlina priča pokazuje koliko programi profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom mogu imati konkretan utjecaj. Institucionalna podrška u ovom slučaju nije ostala samo na nivou pomoći, već je rezultirala pokretanjem samostalne djelatnosti, stvaranjem radnog mjesta i jačanjem potencijala jedne osobe da aktivno učestvuje na tržištu rada.

Ajla Lupić svojom pričom šalje poruku svima koji imaju ideju, ali još uvijek oklijevaju da naprave prvi korak. Prepreke postoje, ali ne moraju zaustaviti put naprijed.