Prošle godine u Srbiji evidentirano najmanje 18 femicida i 13 pokušaja ubistava žena

Organizacija FemPlatz saopštila je da je tokom 2025. godine u Srbiji evidentirano najmanje 18 femicida i 13 pokušaja ubistava žena, upozoravajući da država ni pet godina nakon preuzetih obaveza nije ostvarila značajniji pomak u primjeni Istanbulske konvencije.

Prema podacima prikupljenim iz medijskih izvještaja u Srbiji i provjerama kod nadležnih institucija, u 61 posto slučajeva počinilac je bio bivši ili sadašnji emotivni partner žrtve. U preostalim slučajevima žene su ubili sinovi ili unuk, pri čemu je posebno zabrinjavajući porast broja slučajeva u kojima su sinovi usmrtili majke.

Izvještaj pokazuje da se gotovo 78 posto ubistava dogodilo u kući ili stanu žrtve. U pet slučajeva nasilje je ranije bilo prijavljeno ili su počiniocima već bile izrečene hitne mjere zabrane prilaska.

Iz FemPlatza upozoravaju da Grupa eksperata Vijeća Evrope, GREVIO, navodi kako više od 60 posto preporuka upućenih vlastima u Srbiji nije provedeno. Također ističu da Zaštitnik građana tokom protekle godine nije pokrenuo nijedan postupak kontrole rada institucija u slučajevima rodno zasnovanih ubistava.

Organizacije civilnog društva navode da Srbija i dalje nema centralizovan sistem evidencije nasilja, niti tijelo za praćenje femicida, iako je njegovo uspostavljanje predviđeno Strategijom čije je važenje Vlada Srbije produžila do 2027. godine bez usvojenog akcionog plana.

Ženske organizacije ponovo su zatražile da se femicid uvede u krivično zakonodavstvo kao posebno krivično djelo, te pozvale institucije da provedu mjere iz Deklaracije „Zajedno protiv femicida“, koju je do sada podržalo više od 400 stručnjaka, aktivista i aktivistkinja.