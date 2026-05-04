Sutra počinje isplata penzija u FBiH za april

Isplata penzija za april u Federaciji BiH počinje sutra, 5. maja 2026. godine, putem Jedinstvenog računa trezora FBiH.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok je najviša penzija 3.333,79 KM.

Korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724,36 KM, zavisno od dužine penzijskog staža.

Najniža invalidska i porodična penzija, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, iznosi 651,92 KM. Zagarantovana penzija za korisnike sa 40 ili više godina staža osiguranja utvrđena je u iznosu od 842,44 KM.

Najniža penzija za korisnike koji prava ostvaruju prema posebnim propisima, među kojima su boračke kategorije, iznosi 666,76 KM.

Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851,03 KM. Aprilsku penziju primit će ukupno 466.768 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 355,4 miliona KM.

