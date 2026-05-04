Osumnjičeni za ubistvo brata predat u nadležnost Tužilaštva TK

Osumnjičeni E.S. (1982) iz Tuzle predat je 4. maja 2026. godine u jutarnjim satima u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistva iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona FBiH.

Nakon analize izvještaja i pratećih materijalnih dokaza, postupajući tužilac će danas donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzimati dalje mjere i radnje u odnosu na osumnjičenu osobu.

Izdata je naredba za obdukciju tijela preminulog, te se obavljaju i druga potrebna vještačenja i istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje se vezuju za ove događaje.

Podsjećamo, 2. maja 2026. godine oko 22:50 sati Policijska stanica Zapad Tuzla zaprimila je prijavu o upotrebi vatrenog oružja u naselju Miladije, kada je E.S. (1982) iz Tuzle teško ranio svog brata E.S. (1986), koji je uprkos ukazanoj medicinskoj pomoći preminuo od zadobijenih povreda.

Nakon događaja, osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja, te je nakon intenzivne potrage lociran i lišen slobode 3. maja 2026. godine, nakon čega je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK radi kriminalističke obrade, dok je uviđaj na mjestu događaja vršen pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.