UIO BiH prodaje zaplijenjene Rolex satove, autodijelove, garderobu…

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine organizovat će 22. jula u Sarajevu javnu aukciju i direktnu prodaju zaplijenjene robe, a među stotinama artikala koji će biti ponuđeni kupcima nalaze se i luksuzni ručni satovi brendova Rolex i Oris.

Prodaja će biti održana u prostorijama Regionalnog centra UIO Sarajevo. Prva javna aukcija počinje u 12 sati, druga u 12.30, dok je direktna prodaja zakazana za 13 sati.



Na prodaji će se naći širok spektar zaplijenjene robe, uključujući automobilske dijelove, među kojima je i radilica motora za BMW, svjećice i gume, kao i odjeća, obuća, kaiševi, kućne potrepštine, ugostiteljski inventar, tehnička i kancelarijska oprema.



Posebno interesovanje mogla bi izazvati ponuda luksuznih ručnih satova švicarskih proizvođača Rolex i Oris, koji su također uvršteni među artikle za prodaju.



UIO Bosne i Hercegovine saopćila je da se roba prodaje isključivo u lotovima, odnosno paketima, bez mogućnosti kupovine pojedinačnih predmeta. Svi artikli prodaju se u zatečenom stanju i bez prava na naknadnu reklamaciju.



Pravo učešća imaju fizička i pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove, uz obavezno dostavljanje dokumentacije o registraciji djelatnosti. U prodaji ne mogu učestvovati zaposlenici UIO BiH niti članovi njihovih užih porodica, istaknuto je.



Učesnici aukcije dužni su prije nadmetanja uplatiti depozit u visini od 10 posto početne vrijednosti lota za koji se prijavljuju, dok će najuspješniji ponuđači nakon završetka aukcije morati uplatiti preostali iznos kako bi preuzeli kupljenu robu.



Zainteresovani kupci zaplijenjene predmete mogu pregledati prije aukcije na lokacijama u Sarajevu, Zenici i Višegradu, u terminima koje je objavila UIO Bosne i Hercegovine.



Kako su naveli, dodatne informacije dostupne su u Regionalnom centru UIO Sarajevo.