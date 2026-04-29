Federacija BiH produžava akciju “zaključanih cijena” uz nove mjere kontrole marži

Ministar Hasičević potvrdio nastavak akcije zaključanih cijena i uvođenje novih ograničenja za osnovne namirnice u FBiH. Cilj je suzbijanje inflacije.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević održao je sastanak s predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH iz sektora trgovine na kojem su usaglašene nove mjere zaštite standarda građana i ublažavanja inflatornih pritisaka.

Produženje i proširenje liste “zaključanih cijena”

Na sastanku je dogovoreno da se odluka o “zaključanim cijenama” za 63 osnovna prehrambena i higijenska proizvoda, koja ističe 1. maja, produži za dodatnih 30 dana.

Istovremeno, najavljeno je proširenje liste, pa će građanima uskoro biti dostupno ukupno 100 proizvoda sa fiksiranim cijenama.

Ograničena cijena hljeba

Najznačajnija novost je odluka o neposrednoj kontroli cijena pšeničnog hljeba na teritoriji Federacije BiH.

“Maksimalna maloprodajna cijena pšeničnog bijelog, polubijelog i crnog hljeba iznosit će 4,20 KM po kilogramu, bez obzira na naziv proizvoda”, navode iz Ministarstva.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja i važit će 60 dana.

Osim maloprodajnih ograničenja, u pripremi je i odluka o ograničenju veleprodajnih marži za ključne grupe proizvoda:

Žitarice i mliječni proizvodi;

Ulja, masti i šećer;

Riža, tjestenina i povrće;

Higijenski i dječiji proizvodi.

Cilj ovih mjera je spriječiti neopravdana poskupljenja i osigurati dugoročniju stabilnost cijena proizvoda koji su građanima svakodnevno neophodni.

Federalno ministarstvo trgovine nastavit će pratiti tržišna kretanja i u saradnji s privrednim sektorom kreirati rješenja za zaštitu životnog standarda.

IZVOR:AKTA.BA