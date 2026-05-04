CIK u četvrtak raspisuje Opće izbore u BiH: Korak do “digitalizacije”

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine u četvrtak bi trebala raspisati Opće izbore koji bi se prema planu trebali održati 4. oktobra ove godine, prvi put uz primjenu modrene izborne tehnologije, rekao je Suad Arnautović, član CIK-a BiH.

Gostujući u emisiji “Istraga sedmice” na televiziji Hayat istakao je da, uprkos brojnim otporima i kritikama, očekuje da će na opštim izborima u Bosni i Hercegovini u oktobru biti primijenjene moderne izborne tehnologije.

Prema njegovim riječima, nakon što su odbijene žalbe na tender i pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnih institucija, stečeni su uslovi za potpisivanje ugovora o isporuci opreme i provođenju obuke za njenu implementaciju.

Arnautović je naveo da bi kompletan proces, od isporuke do testiranja i obuke, trebao biti završen u okviru izbornog ciklusa, kako bi nove tehnologije bile spremne za primjenu na dan izbora, 4. oktobra.

Podsjetio je da konačna odluka o primjeni novih tehnologija neće zavisiti isključivo od CIK-a Bosne i Hercegovine, već i od saglasnosti nadležnih institucija za zaštitu ličnih podataka i identifikacione dokumente, koje zajedno trebaju potvrditi da su ispunjeni svi tehnički i zakonski uslovi.

Govoreći o kritikama u vezi s izborom ponuđača, Arnautović je istakao da je odluka donesena nakon konsultacija sa stručnjacima, naglašavajući da cijena nije bila jedini kriterij pri odabiru.

Ocijenio je da uvođenje novih tehnologija predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u modernizaciji izbornog procesa, navodeći da bi sistemi identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića trebali značajno smanjiti mogućnost zloupotreba, uključujući višestruko glasanje i korištenje nevažećih dokumenata.

Preliminarni rezultati, zahvaljujući skenerima, mogli bi biti dostupni već nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta, dok bi ručno brojanje ostalo kontrolni mehanizam za potvrdu rezultata.



