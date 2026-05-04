Servisne informacije: U dvije saobraćajne nezgode, dva lica lakše povrijeđena

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljeno je 216 pregleda, 3 kućne posjete i 9 terenskih intervencija, 9 pacijenata je, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.

KOMUNALNO – Odvoz smeća se odvija po već utvrđenom rasporedu.

Danas u Srebreniku pretežno sunčano i toplo vrijeme. maksimalna temperatura 25°C.