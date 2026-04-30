UKC Tuzla: Nove procedure u oblasti artroskopije ramena

Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla prije deset godina uvela je proceduru artroskopije ramena. Danas je uvođenjem novih operacionih tehnika napravljen iskorak prema naprijed kada je riječ o ovim procedurama.

Operativni tim Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla, uz supervizora, dr. med. Novaka Jovanovića, specijalistu ortopedije i traumatologije iz Kragujevca, uradio je šest artroskopskih operativnih zahvata čime su uvedene nove operacione tehnike u izvođenju endoskopskih procedura na ovoj klinici.

Dr. med. Novak Jovanović je specijalista ortopedije i traumatologije koji se stručno usavršavao u oblasti artroskopije u Njemačkoj, Danskoj, Sloveniji, Španiji i Portugalu. Svoje znanje i stečeno iskustvo nesebično je podijelio sa kolegama ortopedima iz Tuzle za koje je imao samo riječi hvale, te iskazao zahvalnost na pozivu i istakao zadovoljstvo zbog uspostavljene saradnje.

Prema njegovim riječima, procedura reverzne totalne proteze ramena hirurški je zahvat zamjene oštećenog ramenog zgloba umjetnim materijalima. “Riječ je o novoj proceduri u svijetu koja će se od danas primjenjivati i u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Ova vrsta operacije koristi reverzni dizajn implantata koji zamjenjuje oštećene dijelove ramenog zgloba kako bi se obnovila stabilnost i funkcija ramena. Benefiti za pacijenta su veliki, jer problemi sa ramenom izazivaju jaku bol koje se pacijenti nakon ovog zahvata oslobađaju. Rehabilitacija počinje već po završetku operacije i pacijent se uz fizikalni tretman otpušta kući istog dana kada je i operisan ili nakon 24 sata. Potpuni oporavak se očekuje nakon tri mjeseca od urađenog zahvata”, pojasnio je dr. Jovanović.

Dr. Mirza Avdić, šef Odjeljenja za septičnu ortopediju Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla, koji je zajedno sa dr Jovanovićem izveo pomenute zahvate, pojasnio je da se artroskopska operacija izvodi pomoću artroskopa, odnosno instrumenta s kamerom. Prema njegovim riječima, operator kroz male rezove na koži pacijenta, artroskopskom kamerom vizualizira patološke promjene na ramenom zglobu i uz pomoć specijalnog ugradbenog materijala izvodi rekonstrukciju, odnosno rješava uočena oštećenja, pri čemu okolno tkivo ostaje pošteđeno što u konačnici doprinosi bržem započinjanju rehabilitacije i samog oporavka.

Uvođenjem novih procedura i operacionih tehnika Univerzitetski klinički centar Tuzla potvrđuje svoju opredijeljenost ka stalnom usavršavanju i primjeni najmodernijih medicinskih standarda.