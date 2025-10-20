Danas sunčano i suho vrijeme tokom cijelog dana

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i suho vrijeme tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od 3°C u ranim jutarnjim satima do maksimalnih 17°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 4 m/s. Za današnji dan preporučuje se laganija jakna ili džemper, s obzirom na hladnije jutro i toplije popodne. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

7 Dana

U narednih 7 dana u Srebreniku očekuju se blage temperature u prvoj polovini sedmice, s maksimumima do 24°C u subotu. Od nedjelje dolazi do značajnog hlađenja i povećanja količine padavina. Najbolji dan za izlet je subota, zbog najviših temperatura i umjerenih padavina. U nedjelju i ponedjeljak očekuju se obilne kiše, pa je potrebno biti oprezan. Nema aktivnih upozorenja za regiju u ovom periodu.

15 Dana

U periodu od 15 dana u Srebreniku će se uočiti nagli pad temperatura od nedjelje, 26. oktobra, s maksimumima koji će se spustiti sa 24°C na samo 3-6°C. Period od nedjelje do utorka će biti obilježen obilnim i čestim kišama, s najvećom količinom padavina u ponedjeljak. Za putovanje je najpovoljniji period od utorka do četvrtka ove sedmice, prije dolaska hladnijeg i kišovitijeg vremena. Upozorenje za obilne padavine je aktivno od nedjelje, 26. oktobra u 00:00 sati do utorka, 28. oktobra u 23:59 sati.