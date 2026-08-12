Sky predmet Tužilaštva BiH: Podignuta optužnica protiv Admira Arnautovića Šmrka i Adnana Maglića

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Arnautović Admira*, zv. “Šmrk”, rođenog 1980. godine u Sarajevu, državljanina BiH, ranije osuđivan i Maglić Adnana*, zv. “Magla”, rođenog 1985. godine u Sarajevu, državljanina BiH.

Optuženi se terete da su u periodu od 2019. do 2022. godine, obojica kao korisnici kriptovanih aplikacija SKY Ecc, zajedno sa više njima poznatih osoba, na području BiH i zemalja EU planirali, pripremali i vršili neovlašten međunarodni promet opojnim drogama, te vršili neovlašten promet oružjem i vojnom opremom. Optužnicom je obuhvaćen nezakonit promet opojne droge kokain kao i opojne droge hašiš, koja je na ilegalnom narko-tržištu prodavana za cijenu od 31-38 hiljada eura za 1 kg kokaina i 2400- 3500 eura za jedan kilogram opojne droge hašiš.

Nadalje, optuženi se terete za nedozvoljen promet oružja, snajperskih i automatskih pušaka i pištolja, kao i da su planirali nanošenje teških tjelesnih ozlieda jednoj estradnoj ličnosti koja boravi izvan BiH.

Optuženi se terete i za pranje novca, odnosno da su novac stečen nezakonitim aktivnostima, koristili za kupovinu više nekretnina, vozila, pokretne imovine, koju su registrirali na sebe ili sebi bliske osobe. U toku postupka, bit će traženo oduzimanje ove nezakonito stečene imovine.

Optuženima se na teret stavljaju krivična djela-Organizovani kriminal iz člana 250., Neovlašten promet opojnim drogama iz člana 195., Neovlašten promet oružjem i vojnom opremom, te proizvodima dvojne upotrebe iz člana 193., Pranje novca iz člana 209. KZ BiH, Teška tjelesna ozljeda iz člana 172. KZ FBIH.

IZVOR:RAPORT.BA