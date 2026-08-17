Održana dvodnevna obuka trenera predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIKBiH) okončala je dvodnevni trening za oko 150 učesnika, koji će u narednom periodu obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na Općim izborima 2026. godine.

Trening, u saradnji s kompanijom Smartmatic d.o.o., realiziran je 16. i 17. augusta.

Tokom obuke učesnici su stekli teorijska i praktična znanja o radu uređaja za verifikaciju identiteta i autentifikaciju birača i optičkih skenera glasačkih listića. Program obuke obuhvatio je upoznavanje s funkcionalnostima uređaja, postupcima njihove instalacije i konfiguracije, procesima verifikacije birača i glasanja, kao i dijagnostikom i otklanjanjem tehničkih poteškoća.

Poseban fokus stavljen je na praktičan rad i simulaciju aktivnosti koje će se provoditi na biračkim mjestima na izborni dan, s ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene izbornih tehnologija u izbornom procesu.

U saopćenju CIK-a BiH istaknuto je da su uspješnim završetkom treninga učesnici osposobljeni za provođenje obuka predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora širom BiH, čime je započela naredna faza edukacijskog procesa u okviru priprema za Opće izbore.

Također, iz CIK-a su poručili da nastavljaju aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta svih učesnika u izbornom procesu radi uspješne primjene specifičnih izbornih tehnologija i unaprjeđenja integriteta izbora.

Fena/federalna.ba