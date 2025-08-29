Danas veoma toplo, popodne pljuskovi, na snazi narandžasto upozorenje

Jutros ima više oblačnosti na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Na sjeveru Bosne lokalno je registrovan slab pljusak. U ostatku zemlje je pretežno sunčano vrijeme.

Danas više sunčanog vremena prije podne. Od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu širom zemlje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Pljuskovi će biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35°C.

U Srebreniku danas veoma toplo uz maksimalnu temperaturu do 37 stepeni Celzijusa.

Na snazi je narandžasto upozorenje.