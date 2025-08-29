Košarkaši BiH slavili u utakmici s Kiprom

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila nastup na ovogodišnjem Eurobasketu. Izabranici selektora Adisa Bećiragića opravdali su ulogu favorita protiv domaćina grupe C, selekcije Kipra i u Limassolu slavili sa 91:64.

Naša selekcija je odlično otvorila utakmicu i povela 10:0, a zatim i sa 13:2. Kipar je zahvaljujući trojkama Simitzisa došao na 16:13 ali su naši košarkaši do kraja prvog perioda vratili dvocifrenu prednost i sa 23:13 okončali taj dio igre.

Na startu druge četvrtine bh. reprezentacija je otišla na plus 15, 30:15 i do odmora dodatno povećala prednost. Imali su naši košarkaši i 24 poena viška, a nakon 20 minuta igre rezultat je glasio 47:26.

U trećem periodu je došlo do pada u igri našeg tima. Kiprani su dalekometnim šutevima uspjeli spustiti zaostatak na 9 poena 58:49 a ovih deset minuta igre su dobili sa 23:11.

U posljednjoj četvrtini Kiprani stižu na samo 8 poena minusa 60:52. Roberson sa osam vezanih poena uz dvije trojke vraća BiH dvocifrenu prednost, a sa trojkoma Alibegovića i Gegića reprezentacija naše zemlje u posljednjih pet minuta ulazi sa ipak ubjedljivih 74:56. Na taj način praktično je riješeno pitanje pobjednika. Do kraja su bh. košarkaši povećali razliku za konačnih 27 poena viška 91:62.

Najefikasniji u našoj reprezentaciji bio je Jusuf Nurkić sa 18 poena. Po 10 su dodali Amar Alibegović I Amar Gegić. Kod Kipra Konstantinos Simitzis je ubacio 20 poena uz pet trojki, dok je Filippos Tigkas postigao 12.

U drugom kolu BiH u subotu u 20 sati i 30 minuta igra sa Španijom koja je danas iznenađujuće poražena od Gruzija 83:69. U našoj grupi večeras od 20.30 sati igraju Grčka i Italija.