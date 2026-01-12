Digitalno bankarstvo sve dominantnije u BiH

Online i mobilno bankarstvo u Bosni i Hercegovini bilježe kontinuiran rast, a digitalna i bezgotovinska plaćanja postaju sve zastupljeniji oblik finansijskih transakcija, pokazuju podaci Agencije za bankarsto Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja banaka BiH.

Napredak tehnologije i razvoj društva generiraju nove potrebe korisnika, ali istovremeno stvaraju i nove izazove za funkcioniranje finansijskog tržišta. Digitalna i bezgotovinska plaćanja, realizirana putem internet i mobilnog bankarstva, danas su osnovne usluge modernog bankarstva, omogućavajući klijentima brži, jednostavniji i praktičniji pristup finansijskim uslugama.

Pandemija COVID-19 dodatno je ubrzala usvajanje digitalnih rješenja i značajno promijenila navike korisnika, što je potaknulo širu primjenu internet i mobilnog bankarstva u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Udruženja banaka BiH Edis Ražanica ističe da online bankarstvo i mobilne aplikacije banaka u posljednjih nekoliko godina, a posebno u periodu nakon pandemije, bilježe kontinuirani rast korištenja.

– Klijenti sve više prepoznaju prednosti digitalnih kanala, to je dostupnost usluga, jednostavnost korištenja, veća kontrola nad ličnim finansijama. Banke u BiH u proteklih nekoliko godina investirale su značajna sredstva u razvoj svojih digitalnih rješenja, u unapređenje sigurnosnih standarda prvenstveno i korisničkog iskustva, što ima značajan utjecaj na rast korištenja ovih aplikacija – naveo je Ražanica za Fenu.

Po njegovim riječima, u narednom periodu očekuje se dodatno jačanje kapaciteta i rast broja korisnika, prije svega zahvaljujući novim uslugama koje se pripremaju za lične klijente.

– Tu prvenstveno mislim na novi sistem instant plaćanja koji razvija Centralna banka BiH, ali isto tako i druge funkcionalnosti, kao što su plaćanja putem generiranog QR koda, što je funkcionalnost koja je razvijena u okviru Udruženja banaka. Očekujemo dodatno i dalju digitalizaciju ovog sektora plaćanja u narednom periodu – kazao je Ražanica.

Govoreći o sigurnosti online plaćanja, Ražanica naglašava da su mobilne i internet aplikacije među najsigurnijim informacionim sistemima.

– Sistemi, odnosno mobilne i online internet aplikacije za plaćanje su među najsigurnijim informacionim sistemima, najkompletniji. Najsloženiji sistemi zaštite su prisutni kod ovih aplikacija tako da mi zaista možemo sa sigurnošću reći da je riječ o izuzetno sigurnim aplikacijama. U okviru Udruženja banaka imamo komisije, između ostalog komisiju za informatičku sigurnost, gdje se razmjenjuju najnovije informacije i trendovi iz oblasti cyber sigurnosti, kako u svijetu tako i u Evropskoj uniji, te možemo sa sigurnošću utvrditi da su primijenjeni najsigurniji standardi za oblast cyber sigurnosti – rekao je.

Iako je bosanskohercegovačko društvo tradicionalno orijentirano ka gotovini, Ražanica navodi da je u posljednjih nekoliko godina vidljiv pomak ka bezgotovinskim oblicima plaćanja.

– Ljudi su bili tradicionalno okrenuti gotovini, što je na određeni način sprečavalo dalju penetraciju mobilnih i elektronskih usluga banaka. Međutim, u vremenu COVID pandemije i nakon toga sve više građana prepoznaje prednosti mobilnih i online aplikacija. Imamo tzv. shift klijenata s gotovine i platnih kartica na mobilno i elektronsko bankarstvo – pojasnio je.

Dodaje da je podizanje finansijske pismenosti stanovništva jedan od ključnih preduvjeta za dalju ekspanziju bezgotovinskih sistema plaćanja, te da banke, pojedinačno i kroz Udruženje banaka, u saradnji s drugim institucijama poput Centralne banke BiH, ulažu značajne napore u finansijsku edukaciju klijenata.

Slične trendove potvrđuju i podaci Agencije za bankarstvo Federacije BiH, koja u okviru svoje nadzorne i regulatorne uloge prikuplja statističke podatke od banaka, uključujući i podatke o korištenju internet i mobilnog bankarstva.

Podaci na dan 30. juni 2025. godine pokazuju da sve banke u Federaciji BiH pružaju usluge internet bankarstva pravnim licima, dok jedna banka nema ovu uslugu za fizička lica. Mobilno bankarstvo za fizička lica pružaju sve banke osim jedne, dok usluge mobilnog bankarstva za pravna lica ima sedam banaka. Kod fizičkih lica značajnije je učešće mobilnog bankarstva, dok je kod pravnih lica dominantno internet bankarstvo.

Statistika transakcija u prvoj polovini 2025. godine pokazuje da su pravna lica realizirala 9.161.100 transakcija ukupne vrijednosti 48 milijardi KM, pri čemu je 96,2 posto transakcija i 98,9 posto ukupne vrijednosti obavljeno putem internet bankarstva.

Fizička lica su u istom periodu izvršila 4.198.084 transakcije u vrijednosti od 1,4 milijarde KM, od čega je 92,4 posto transakcija i 92 posto vrijednosti realizovano putem mobilnog bankarstva.

Na nivou klijenata, 37,7 posto pravnih lica koristi internet bankarstvo, dok mobilno bankarstvo koristi 8,5 posto. Kod fizičkih lica, internet bankarstvo koristi 12,8 posto korisnika, a mobilno bankarstvo 38,8 posto.

– Pojedine banke u Federaciji BiH implementirale su i Google Pay i Apple Pay, čime je omogućeno plaćanje putem mobilnih uređaja bez korištenja fizičkih kartica – naveli su za Fenu iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Podsjećaju da je krajem oktobra 2023. godine donesena Odluka o mjerama za jačanje finansijske inkluzije i održivog poslovanja banaka, kojom je propisan održivi paket usluga i omogućen pristup bankarskim proizvodima na cjenovno pristupačan način, uključujući i internet i mobilno bankarstvo.

Istovremeno, iz Agencije upozoravaju da digitalna transformacija povećava određene rizike, zbog čega se od banaka zahtijeva dodatni fokus na jačanje digitalne operativne otpornosti.

– Digitalizacija finansijskih usluga zahtijeva kontinuiranu finansijsku i digitalnu edukaciju korisnika. Istraživanje finansijske pismenosti mladih u BiH pokazuje prosječan rezultat od 49,58 od mogućih 100 bodova, što ukazuje na potrebu za fokusiranim intervencijama u oblasti obrazovanja, digitalne pismenosti, zaštite potrošača i razvoja usluga prilagođenih mladima, kao i edukacije o pravima korisnika i mehanizmima zaštite od zloupotreba i prevara u digitalnim plaćanjima – zaključili su iz Agencije za bankarstvo FBiH.

(Vijesti.ba / FENA)