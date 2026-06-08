Tradicionalni sajam “Zlatne ruke žena kraljevskog grada”

U organizaciji Udruženja žena “Diva” Srebrenik, a povodom obilježavanja 21. juna, Dana grada Srebrenika, ovog ljeta će biti održan osmi po redu ljetni sajam pod nazivom “Zlatne ruke žena kraljevskog grada”. Sajam će se održati u utorak, 16. juna, na Trgu Alije izetbegovića u Srebreniku.

Iz godine u godinu, ovaj sajam postaje sve popularniji i posjećeniji, privlačeći ne samo udruženja iz Bosne i Hercegovine, već i goste iz regiona, što mu daje međunarodni karakter. Posjetioci će i ove godine imati priliku razgledati i kupiti razne proizvode koje su izradile vrijedne ruke žena kraljevskog grada, uključujući rukotvorine, suvenire, ručne radove i tradicionalna jela.

Ove godine očekuje se oko pedeset izlagača s raznovrsnom i zanimljivom ponudom.

Pored toga, posjetioci će biti u prilici uživati u muzičkom dijelu programa u izvedbi članova KUD-a “Mehmed Ibrahimović” Srebrenik.

Inače, Udruženje žena “Diva” Srebrenik djeluje od 2018. godine i do sada je imalo zapažene rezultate na polju promovisanja aktivnosti žena Srebrenika kao i samog grada.