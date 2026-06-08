Počinje upis u srednje škole TK-a: Šta je potrebno od dokumentacije i koliko ima mjesta?

Za učenike koji su završili osnovnu školu sutra počinje prvi upisni rok za upis u srednje škole na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026/2027. godinu.
Prvi upisni rok trajat će od 9. do 11. juna, a budući srednjoškolci dokumentaciju će moći predavati u odabranim školama u skladu sa rasporedom i terminima koje su objavile obrazovne ustanove.
Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno 5.280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja.
Prema planu, u gimnazije će biti moguće upisati 696 učenika, u tehničke škole 2.304 učenika, u stručne škole 2.208 učenika, dok je za umjetničke škole planiran upis 72 učenika.
Potrebna dokumentacija za upis
Kandidati su prilikom prijave dužni dostaviti:
zahtjev za upis (propisani obrazac),
izvod iz matične knjige rođenih,
svjedodžbu o završenom IX razredu i list profesionalne orijentacije (original),
uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole (original),
uvjerenje o položenoj eksternoj maturi (original),
drugu dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o kriterijima za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.
Uz zahtjev za upis roditelji će potpisivati i saglasnost za obradu i korištenje ličnih podataka učenika.
Fokus na deficitarna zanimanja
Iz Vlade Tuzlanskog kantona ističu da je prilikom izrade Plana upisa posebna pažnja posvećena potrebama tržišta rada i promociji deficitarnih zanimanja.
Cilj je omogućiti učenicima kvalitetno obrazovanje i lakše zapošljavanje nakon završetka školovanja, uz dovoljno mjesta za sve učenike koji završavaju osnovno obrazovanje ove godine.
Maturanti osnovnih škola tako će u naredna tri dana birati između različitih gimnazijskih, tehničkih, stručnih i umjetničkih usmjerenja, čime počinje novo poglavlje njihovog obrazovanja./Tuzlainfo.ba/