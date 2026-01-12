Zlatno doba kladionica na izmaku: Više od 38 općina uvodi ograničenja

Jedni za drugim, općine i gradovi, kako u Federaciji BiH tako i u Republici Srpskoj, pridružuju se trendu donošenja taksi za igre na sreću.

Više od 38 općina u Bosni i Hercegovini izmijenilo je odluke o komunalnim naknadama u kojima su taksama opteretile priređivače igara na sreću ili su u postupku usvajanje inicijative kojom će to učiniti. Predmet oporezivanja je svaki kockarski aparat i objekat kladionice, čime lokalne zajednice postižu dva korisna ishoda. Prvi je značajno punjenje lokalnih budžeta, a drugi zaštita od ovisnosti svojih građana ovim mjerama.

Punjenje budžeta

Na primjer, prema izvještaju multidisciplinarnog tima u Travniku, navodi se da je 45 posto razvoda brakova koje imaju direktno povezano sa ovisnostima o kocki i alkoholu. Travnik je jedinstven po tome što njegovo vijeće priprema odluku o zabrani izdavanja općinskih prostora kladionicama, jer ih već imaju 75. Ali, njihove takse za kladionice i dalje su među najnižim sa nešto preko 2.000 maraka po kladionici, što je manje i od nameta za apoteke.

U Bihaću, s druge strane, godišnja taksa za kladionicu dostiže 20.000 maraka, te je uvođenjem Odluke postignut i treći efekt – da je 12 kladionica već napustilo Bihać.

– Već smo zaprimili prve uplate od 60.000 maraka, te planiramo u budžetu za 2026. godinu i 1,15 miliona maraka kao prihod iz taksi koje smo uveli kladionicama, kazao je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.

Dakle, svi koji su slijedili Bihać u uvođenju ovih taksi, računaju na sličan finansijski efekat te imaju približne cifre koje, zavisno od toga u kojoj se zoni nalaze, dostižu do 20.000 maraka po objektu na godišnjem planu.

Iako je općeprihvaćen trend da građani, opozicija i pojedini općinski/gradski vijećnici širom BiH u inicijativama navode da slijede primjer Bihaća, Bihać je, zapravo, slijedio primjer Bosanske Krupe. Razlika je samo u tome što su kladioničarski lobiji više uložili truda u to da tuže Bihać i da slome taj trend, ali su na kraju izgubili.

– Grad Bosanska Krupa bio je prva lokalna zajednica koja je započela borbu protiv kladioničarske pošasti kroz izmjene i dopune Odluke o komunalnim taksama 2023. godine koju smo dostavili Bihaću, saopćeno nam je iz kabineta gradonačelnika Bosanske Krupe.

Kladioničari su i njihovu odluku pokušali oboriti.

– Oni su uputili žalbu Komisiji za zaštitu ljudskih prava, građanskih sloboda i ravnopravnosti spolova, s ciljem poništenja navedene odluke. Nedavno je, na sjednici Komisije, žalba jednoglasno odbijena, napominje Krupljanin Elvedin Hasanagić.

Ali, pored Bosanske Krupe, Travnika i Bihaća, tu su i sljedeće općine i gradovi koji su donijeli sličnu odluku: Sanski Most, Bužim, Velika Kladuša, Laktaši, Donji Vakuf, Zavidovići, Živinice, Kalesija, Srebrenik, Gradačac, Bijeljina, Visoko, Breza, Hadžići, Zenica, te Konjic koji zavređuje posebnu pažnju.

Naime, na svojoj službenoj Facebook stranici Premier kladionica istaknula je da im je Grad Konjic “za neustavne komunalne takse uplatio 20.137,91 KM po osnovu presude Kantonalnog suda u Mostaru”.

FBiH ima 79 jedinica lokalne samouprave, uz Grad Sarajevo, dok ih RS ima 64, a u svima njima se troše ogromni novci ovisnika igara na sreću.

Međutim, tu se radilo o sasvim drugoj taksi (za istaknutu firmu), te se Konjic i druge općine i gradovi nisu dali zaplašiti.

– Gradsko vijeće Grada Konjica, na sjednici održanoj prije dva mjeseca, ipak je usvojilo Odluku o komunalnim taksama, a odnosi se na isticanje reklame, pružanje usluga izvan poslovnih prostorija, privremeno zauzimanje javnih površina, priređivanje zabavnih igara, korištenje aparata za posebne igre na sreću i poslovni prostor u kojem se priređuju igre na sreću, kazao nam je Edis Macić iz Gradske uprave.

Spomenuli smo kako, nakon uspjeha Bihaća, mnoge građanske inicijative od lokalnih vlasti traže isto. Međutim, tu su i oni koji prate cjelokupnu borbu i objavljuju pobjedu u svakoj novoj općini.

– Ono što je meni posebno važno jeste da smo ovom inicijativom, svi mi zajedno, pokazali da država može biti jedinstvena kada postoji zajednički cilj i oponent koji šteti svima nama. Čak se i Republika Srpska uključila. Iskreno vjerujem da je ovo jedna od najšire koordiniranih i najuspješnijih inicijativa u posljednjih 30 godina. Nivo političke volje je podignut na maksimum, inicijativa je ujedinila i narod i institucije. Ovo je dokaz da se može, kaže Selmir Mujagić, jedan od aktivista.

Mujagić tvrdi da je sljedeća na potezu Općina Ilijaš. Oslobođenje je nedavno pisalo kako će Gradsko vijeće Tuzle na sjednici u januaru imati inicijativu na dnevnom redu, kao i to da Općina Ilidža razmatra odluku i uspoređuje je sa primjerom iz Bihaća. Negdje su inicijatori načelnici i gradonačelnici, negdje većina, a negdje opozicija u vijećničkim/odborničkim klupama.

Pored spomenute tri općine, vrlo brzo se očekuju rasprave na podnesene inicijative i u općinama i gradovima: Cazin, Banja Luka, Bugojno, Novi Travnik, Gornji Vakuf, Kiseljak, Vogošća, Novi Grad Sarajevo, Mostar, Stolac, Lukavac, Maglaj, Gračanica, Čelić, Goražde i Derventa.

Dakle, do sada smo spomenuli ukupno 38 općina i gradova, gdje je u njih 20 ovaj posao već uspješno završen.

Jedna od posljednjih pobjeda desila se posljednjeg radnog dana 2025. godine u Lukavcu.

Na 12. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Lukavac usvojena je Odluka o komunalnim taksama, kojom je precizno i zakonito povučena linija prema industriji igara na sreću. Odluka ne uvodi samo takse nego i inspekcijski nadzor, kazne i prinudnu naplatu.

Lukavac ima 28 objekata kladionica, te u ovoj lokalnoj zajednici očekuju godišnji prihod od oko 500.000 KM. Svaki objekat u prosjeku ima 15 aparata, pa po osnovu taksi na aparate, dodatno oko 1.500.000 KM, što je ukupno dva miliona KM godišnje.

Sve općine u BiH dobile su zahtjev građana za hitno uvrštavanje regulacije kladionica na dnevni red.

Pametna ulaganja

To je novac koji ostaje lokalnim zajednicama. Ukoliko se ovaj trend nastavi i do proljeća se broj općina sa taksama zaokruži na 40, to znači da prosječno 80 miliona maraka neće završiti u džepovima kladioničarskog lobija. Novac, umjesto da završava na višim razinama u lobiranje političara da zakonskim propisima pogoduju ovim lobijima, može biti uložen u škole i vrtiće, u podršku sportskim klubovima i omladinskim programima, u infrastrukturu, te socijalne i preventivne programe u gradovima i općinama.

Mogao bi to biti najznačajniji društveni uspjeh u novoj 2026, promjena paradigme, te mogući zaokret u vođenju politike i to još u izbornoj godini.

