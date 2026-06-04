Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 50 pregleda, 1 terenska intervencija i 1 kućna posjeta, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a nismo uspjeli dobiti informacije o broju porođaja. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika danas, 04.06.2026. godine (četvrtak)

– u naselju Straža u vremenu od 09:00 do 12:00 sati

– u naselju Brezik u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

U petak, 05.06.2026. godine u naseljima:

Cage, Brničani, Falešići, Moranjci Gornji, Čekanići Donji i Čekanići Gornji.

Struje neće biti u vremenu od 09:00-13:00 sati.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada po već utvrđenom rasporedu.