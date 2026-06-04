Vlada TK utvrdila izmjene Zakona o oružju i municiji

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji TK, nakon što je Uprava policije, analizom postojećeg zakonskog rješenja, ukazala na određene nedostatke u njegovoj primjeni.

Kako je istaknuto, važeći zakon potrebno je dodatno unaprijediti i uskladiti sa stanjem na terenu, kako bi se omogućila njegova potpunija i jednostavnija primjena u praksi.

Predloženim izmjenama nastoje se otkloniti uočeni problemi, posebno u dijelu koji se odnosi na privremeni boravak, procedure nabavke drugog oružja, rok važenja ljekarskog uvjerenja, kao i rok za zamjenu oružnog lista.

Iz Vlade TK navode da je cilj izmjena jasnije definisanje pojedinih procedura i stvaranje uslova za efikasniju implementaciju zakona.