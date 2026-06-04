Danas oblačno uz razvedravanje u drugom dijelu dana

U centralnim i istočnim područjima Bosne danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje.

U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 °C, saopćio je FHMZ.