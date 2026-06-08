Osumnjičeni za ubistvo kod Banovića predat Tužilaštvu TK

Muškarac inicijala H.T. (1962) iz Čifluka kod Banovića predat je danas u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon kriminalističke obrade provedene u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK.

Kako je saopćeno, protiv njega je podnesen izvještaj zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, dva krivična djela ubistvo u pokušaju, te krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Podsjećamo, u pucnjavi koja se dogodila jučer u naselju Čifluk kod Banovića smrtno je stradao muškarac N.Ć. (54), dok je njegova supruga A.Ć. (47) zadobila povrede i zbrinuta je u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Daljnje mjere i radnje u ovom predmetu pod nadzorom će provoditi Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, navodi se u saopštenju.