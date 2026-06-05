Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 70 pregleda i 1 kućna posjeta, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, jedna djevojčica i osam dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika danas, petak, 05.06.2026. godine u naseljima:

Cage, Brničani, Falešići, Moranjci Gornji, Čekanići Donji i Čekanići Gornji.

Struje neće biti u vremenu od 09:00-13:00 sati.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada po već utvrđenom rasporedu.

Danas u Srebreniku očekuje nas pretežno sunčano i suho vrijeme, s postepenim porastom temperature tokom dana. Jutro je svježe s oko 9°C, dok će poslijepodne biti veoma toplo, do 27°C.