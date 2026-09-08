Direktor RMU Banovići optužen da je primio 45.000 KM od dobavljača

Direktor RMU Banovići Rasim Dostović optužen je da je od direktora Euro Dam-Jasa u dva navrata primio ukupno 45.000 KM.

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Rasima Dostovića, direktora Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, zbog produženog krivičnog djela Primanje dara i drugih oblika koristi, te protiv Damira Mujkića, direktora privrednog društva „Euro Dam-Jas“ d.o.o. Lukavac, zbog produženog krivičnog djela Davanje dara i drugih oblika koristi.

“Optužnicom se Rasimu Dostoviću stavlja na teret da je u periodu od oktobra 2025. do februara 2026. godine, koristeći svojstvo direktora RMU „Banovići“, od Damira Mujkića zahtijevao i primio novčanu korist kako bi u okviru svojih službenih ovlaštenja poduzeo radnje koje se odnose na plaćanje dospjelih obaveza RMU „Banovići“ prema društvu „Euro Dam-Jas”, saopćeno je iz Federalnog tužilaštva FBiH.

Prema navodima optužnice, Mujkić je Dostoviću, nakon izvršenih plaćanja obaveza prema njegovom privrednom društvu, u dva navrata predao novac u iznosu od 15.000 KM i 30.000 KM, odnosno ukupno 45.000 KM, kao korist povezanu s poduzimanjem navedenih službenih radnji.

Optužnicom se, između ostalog, navodi da su plaćanja prema društvu „Euro Dam-Jas“ vršena nakon što je Dostović, koristeći ovlaštenja direktora RMU „Banovići“, poduzimao aktivnosti i davao naloge radi izmirenja dospjelih obaveza prema ovom dobavljaču.

Optužnicom je za glavni pretres predloženo ispitavanje 26 svjedoka, pet vještaka i izvođenje više od 400 materijalnih dokaza.

Optužnica je dostavljena Posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na potvrđivanje.

Dostović je lišen slobode 23. marta 2026. godine, nakon čega mu je bio određen pritvor, a po ukidanju pritvora određene su mu mjere zabrane – navodi se u saopćenju.

IZVOR:AKTA.BA