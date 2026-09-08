Predsjednica Evropske komisije Fon der Lajen: Slike sa sahrane Ratka Mladića šokantne

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas, 8. septembra, da su slike sa sahrane nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića u Beogradu bile “šokantne”, a da su elementi zvanične podrške i prisustvo nekih visokih srpskih zvaničnika na sahrani “duboko žalosni”.

Ona je na društvenoj mreži X napisala da to pokazuje neuspjeh u suočavanju sa “mračnim poglavljem u nedavnoj evropskoj istoriji” i da protivriječi vrijednostima koje podupiru put Srbije ka Evropskoj uniji.

“Ratko Mladić je bio osuđeni ratni zločinac. Bio je odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Umro je dok je služio doživotnu kaznu za genocid u Srebrenici i druge zločine. Naše misli su sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije”, napisala je Fon der Lajen.

Identičnu poruku na mreži X objavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta.

Podsjetimo, Mladić je preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta, nakon što je Mehanizam u Hagu više puta odbio zahtjeve da bude pušten na liječenje u Srbiji.

Sahranjen je u ponedjeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Posljednjem ispraćaju prisustvovali su brojni građani, koji su ga, u nepreglednoj povorci, dugoj oko četiri kilometra, ispratili od crkve Svetog Luke do Topčiderskog groblja.