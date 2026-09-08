Veliki iskorak za bh. energetiku: Tri kompanije dobile licence za međunarodnu trgovinu strujom

DERK je Lageru, Futura Green Vat BH i D. Trading BH izdao dvogodišnje licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom.

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) izdala je privremene licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom kompanijama Lager iz Posušja, Futura Green Vat BH iz Laktaša i D. Trading BH iz Banje Luke.

Sve tri licence važe dvije godine, odnosno od 27. augusta 2026. do 26. augusta 2028. godine, navedeno je u odlukama objavljenim u “Službenom glasniku BiH”, broj 65/26.

DERK je odluke donio na sjednici održanoj 26. augusta ove godine, nakon razmatranja pojedinačnih zahtjeva kompanija.

Lager je zahtjev za izdavanje licence podnio 6. marta, nakon čega je dokumentaciju dopunjavao 8. i 26. maja te 1. jula. D. Trading BH obratio se Komisiji 19. maja, uz dopunu zahtjeva 12. juna, dok je Futura Green Vat BH zahtjev dostavio 3. jula i dopunio ga četiri dana kasnije.

Dobijene licence omogućavaju kompanijama obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, uz obavezu poštivanja Standardnih uvjeta za korištenje licence za ovu djelatnost.

Tokom perioda važenja licence Lager, Futura Green Vat BH i D. Trading BH dužni su plaćati regulatornu naknadu, u rokovima i na način koji su određeni posebnim aktom.

Odluke o izdavanju licenci stupile su na snagu 26. augusta, odnosno na dan njihovog donošenja.

IZVOR:AKTA.BA