Udruženja žrtava genocida prijavila RTRS Tužilaštvu BiH i RAK-u

U prijavama se, uz konkretne primjere, ukazuje da je RTRS sistematski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću, te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima se genocid u Srebrenici relativizira.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje “Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa” danas su Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijave protiv RTV Republike Srpske (RTRS), zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici.

U prijavama se, uz konkretne primjere, ukazuje da je RTRS sistematski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću, te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima se genocid u Srebrenici relativizira.

– Prijava upućena Tužilaštvu BiH posebno ukazuje na raniji stav RAK-a iz maja 2026. godine, kojim je ova agencija sebe proglasila nenadležnom za pitanje veličanja osuđenih ratnih zločinaca – saopćeno je iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja ” Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa”.