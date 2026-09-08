Med sve skuplji: Pčelari zadovoljni prinosima, kilogram do 30 KM

Pčelari u RS zadovoljni su ovogodišnjim prinosima meda. Cijena kilograma kreće se od 20 do 30 KM, a za podsticaje je izdvojeno 1,9 miliona KM.

Pčelari u Republici Srpskoj ove godine uglavnom su zadovoljni prinosima meda, koji su u velikoj mjeri zavisili od lokacije pčelinjaka, a najbolji prinosi zabilježeni su na području uz Savu – rekao je za Fenu predsjednik Udruženja pčelara “Pčela“ iz Laktaša Zoran Bojić.

Prema njegovim riječima, ove godine najveći prinosi ostvareni su od lipe i kestena, dok je bagrem podbacio u odnosu na očekivanja.

“I ja sam zadovoljan prinosom, a znam da su i ostali pčelari zadovoljni. Najviše je bilo lipe i kestena, dok je bagrem malo podbacio”, rekao je Bojić.

Cijena meda, dodao je, ove godine nije mijenjana i u prosjeku iznosi oko 20 do 30 KM po kilogramu, dok se njegov med prodaje po cijeni od 25 KM za kilogram.

U RS zvanično djeluje oko 5.800 pčelara koji brinu o više od 167.000 registrovanih košnica, dok procjene sa terena pokazuju da je stvarni broj pčelara veći i da, zajedno sa neregistrovanim hobistima, dostiže oko 8.500, sa više od 250.000 pčelinjih društava.

Pčelarstvom u RS uglavnom se bave hobisti, jer oko 80 odsto pčelara ima manje od 30 košnica, dok profesionalci sa više od 60 košnica čine svega sedam do osam odsto proizvođača.

Nakon rekordne 2022. godine, kada je proizvedeno 2.149 tona meda, prosječni prinos posljednjih sezona kreće se između 15 i 20 kilograma po košnici.

Pčelarima su ove godine na raspolaganju i sredstva iz agrarnog budžeta RS.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdvojilo je 1,9 miliona KM za direktne podsticaje po košnici, dok su dodatna sredstva predviđena za modernizaciju opreme i nabavku solarnih panela za pčelinjake.

IZVOR:AKTA.BA