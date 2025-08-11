Djevojčica koja je pala s mosta u Živinicama zadobila povrede grudnog koša, zdjelice i ekstremiteta

Na pješačkom mostu u mjesnoj zajednici Oskova u Živinicama došlo je do incidenta kada je djevojčica propala kroz dotrajale daske.

Prema riječima mještana, drvene daske na mostu već duže vrijeme su u lošem stanju, a o opasnosti su ranije upozoravali i MZ i Gradsku upravu, no reakcije nije bilo.

Služba za komunikacije JZU UKC Tuzla objavila je informacije o zdravstvenom stanju pacijentice.

– Pacijentica A.H. je svjesna i kontaktibilna. Zadobila je izolovane povrede grudnog koša, zdjelice i ekstremiteta. Na bolničkom je liječenju u Klinici za anesteziju i reanimatologiju UKC Tuzla, Odjeljenje intenzivne terapije, gdje će ostati hospitalizovana radi nastavka dijagnostičkih procedura – objavili su.

Avaz