Utorak, 12 Augusta, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Djevojčica koja je pala s mosta u Živinicama zadobila povrede grudnog koša, zdjelice i ekstremiteta

By admin
0
180

Na pješačkom mostu u mjesnoj zajednici Oskova u Živinicama došlo je do incidenta kada je djevojčica propala kroz dotrajale daske.

Prema riječima mještana, drvene daske na mostu već duže vrijeme su u lošem stanju, a o opasnosti su ranije upozoravali i MZ i Gradsku upravu, no reakcije nije bilo.

Služba za komunikacije JZU UKC Tuzla objavila je informacije o zdravstvenom stanju pacijentice.

– Pacijentica A.H. je svjesna i kontaktibilna. Zadobila je izolovane povrede grudnog koša, zdjelice i ekstremiteta. Na bolničkom je liječenju u Klinici za anesteziju i reanimatologiju UKC Tuzla, Odjeljenje intenzivne terapije, gdje će ostati hospitalizovana radi nastavka dijagnostičkih procedura – objavili su.
Avaz

Prethodni članak
U srijedu planska isključenja električne energije
Naredni članak
Preminula Gabi Novak, legenda hrvatske muzičke scene
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a