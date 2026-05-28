Novi zakon u Hrvatskoj uvodi kazne do 8.000 eura za rad na crno

Hrvatska vlada je sa sjednice u četvrtak, 28. maja u Sabor uputila novi prijedlog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno postrožavaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku, ovisno o ponavljanju neprijavljenog rada.

“Predlaže se preciziranje odredbe koja uređuje postupanje nadležne inspekcije prilikom provođenja nadzora na okolnost prijavljivanja rada radi otklanjanja pravnih praznina i olakšane primjene zakonskih odredbi, uspostava razmjernog sustava kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad, izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca”, navela je državna tajnica Ministarstva rada, obitelji, mirovinskog sustava i socijalne politike RH Margareta Mađerić.

Novi Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Vlada RH je na donošenje u Sabor uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone te radi usklađivanja s izmjenama Zakona o strancima.

Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova novčana sankcija u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći puta u tri godine utvrdi neprijavljeni rad.

Novina je i zaštita poslodavaca koji zapošljavaju državljane trećih zemalja u situacijama administrativnog kašnjenja u rješavanju zahtjeva za produljenje dozvole. Tako se neprijavljenim radom državljanina treće zemlje neće smatrati rad nakon isteka dozvole ako je zahtjev za produljenje te dozvole podnesen prije isteka njezina važenja u skladu s propisima koji uređuju boravak i rad stranaca.

Među novinama koje se predlažu je i obvezna prijava radnika na mirovinsko osiguranje do punog radnog vremena ako već radi kod drugog poslodavca u nepunom radnom vremenu